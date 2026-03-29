Get your March Madness fix on Route 66 — because The Mother Road Bracket is serving up a full tank of nostalgia, neon, and pure roadside drama.

In a mirror of the NCAA Tournament, the Route 66 Pit Stop Playoffs has entered The Scenic 32 of the Mother Road’s most legendary icons battling it out in a single-elimination showdown.

This is “Mother Road Madness,” where diners, motels, giant statues, and historic bridges are duking it out for the ultimate title: America’s Favorite Route 66 Pit Stop.

The Starting Line Region

1. Lou Mitchell’s Diner over 9. Ambler’s Texaco Gas Station

5. Ariston Café over 4. Cozy Dog Drive-In

6. Henry’s Rabbit Ranch over 3. Route 66 Hall of Fame and Museum

2. Gemini Giant over 7. Pink Elephant Antique Mall

High Plains Drive Region

9. Glenrio Historic District over 1. Tower Station and U-Drop Inn Café

4. Cadillac Ranch over 5. Big Texan Steak Ranch

3. Leaning Tower of Texas over 11. Route 66 Monument

2. Devil’s Rope Museum over 10. Blue Swallow Motel

Ozark Highway Region

1. Boots Court Motel over 9. Rock Cafe

4. Rainbow Curve Bridge over 5. Galena Mining & Historical Museum

6. Cars on the Route over 3. Baxter Springs Heritage Center & Museum

2. Eisler Brothers Old Riverton Store over 7. Coleman Theatre

The Sunset Stretch Region

1 Wigwam Motel over 9 Petrified Forest National Park

4 Jack Rabbit Trading Post over 12 Santa Monica Pier / End of Route 66 Sign

11 Randy’s Donuts over 3 Meteor Crater

2 Standin’ on the Corner Park over 7 Oatman Highway Burros

Earlier Rounds

Region 1 – “The Starting Line”

1. Lou Mitchell’s Diner over 16. 66 Drive-In Theater

2. Gemini Giant over 15. Munger Moss Motel

3. Route 66 Hall of Fame and Museum over 14. Wagon Wheel Motel

4. Cozy Dog Drive-In over 13. Meramec Caverns

5. Ariston Café over 12. Ted Drewes Frozen Custard

6. Henry’s Rabbit Ranch over 11. Gateway Arch National Park

7. Pink Elephant Antique Mall over 10. Soulsby’s Shell Service Station

9. Ambler’s Texaco Gas Station over 8. World’s Largest Catsup Bottle

Region 2 – “Ozark Highway”

1. Boots Court Motel over 16. Buck Atom’s Cosmic Curios

2. Eisler Brothers Old Riverton Store over 15. Ed Galloway’s Totem Pole Park

3. Baxter Springs Heritage Center & Museum over 14. Oklahoma Route 66 Museum

4. Rainbow Curve Bridge over 13. Threatt Filling Station

5. Galena Mining & Historical Museum over 12. Seaba Station Motorcycle Museum

6. Cars on the Route over 11. Round Barn

7. Coleman Theatre over 10. Pops 66

9. Rock Café over 8. Blue Whale of Catoosa

Region 3 – “High Plains Drive”

1. Tower Station and U-Drop Inn Café over 16. Tinkertown Museum

2. Devil’s Rope Museum over 15. Rio Puerco Bridge

3. Leaning Tower of Texas over 14. Kimo Theater

4. Cadillac Ranch over 13. 66 Diner

5. Big Texan Steak Ranch over 12. Blue Hole

11. Route 66 Monument over 6. Palo Duro Canyon State Park

7. 10. Blue Swallow Motel over Midpoint Café

8. 9. Glenrio Historic District over Vega Motel

Region 4 – “The Sunset Stretch”

1 Wigwam Motel over 16 Bagdad Café

2 Standin’ on the Corner Park over 15 California Route 66 Museum

3 Meteor Crater over 14 Mr. D’z Route 66 Diner

4 Jack Rabbit Trading Post over 13 Arizona Route 66 Museum

12 Santa Monica Pier / End of Route 66 Sign over 5 Delgadillo’s Snow Cap Drive-In

11 Randy’s Donuts over 6 Hackberry General Store

7 Oatman Highway Burros over 10 Roy’s Motel & Café

9 Petrified Forest National Park over 8 Lowell Observatory

Winners of the First Four - El Trovatore Motel as 13 seed winner, Mr. D’z as 14, California Route 66 Museum as 15, Bagdad Café as 16

First Four

El Trovatore Motel (Kingman, AZ) over Arizona Route 66 Museum (Kingman, AZ)

Mr. D’z Route 66 Diner (Kingman, AZ) over Emma Jean’s Holland Burger Café (Victorville, CA)

California Route 66 Museum (Victorville, CA) over Shields Date Garden (Indio, CA)

Bagdad Café (Newberry Springs, CA) over Elmer’s Bottle Tree Ranch (Oro Grande, CA)